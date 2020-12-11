Автобусы встали в пробку из-за ДТП на улице Чудновского

Долгожданный снегопад в Петербурге собирает все больше аварий: очередное за сегодняшний день ДТП произошло в Невском районе города.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы пишут, что на улице Чудновского столкнулись автобус и легковой автомобиль. Судя по кадрам с места происшествия, попавшие в ДТП машины перегородили обе полосы движения — автобус остался на месте, а вот легковушку развернуло поперек дороги.

Из-за этого на улице образовалась пробка из автобусов. «Автобусы №№ 161,164,118 больше не едут из-за аварии», — сообщил петербуржец.

Пользователи в комментариях отметили, что зима подкралась незаметно, а у нас «реагент в утке, утка в зайце, а заяц в сундуке на таможне застрял».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятничный ледяной дождь в Петербурге привел к массовым ДТП и собрал пробки.