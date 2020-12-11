Пятничный ледяной дождь в Петербурге привел к массовым ДТП и собрал пробки

Пятничный ледяной дождь в Петербурге привел к массовым ДТП и собрал пробки
ДТП на ЗСД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Погода в Петербурге испортила пятницу местным жителям. После ледяного дождя в вечерний час пик пробки выросли до девяти баллов. Ситуацию на дорогах усугубили ДТП.

Так, 11 декабря, массовая авария произошла на внутреннем кольце КАД. Сразу шесть автомобилей столкнулись на участке от Колтушского до Мурманского шоссе. Очевидцы отмечают, что причиной аварии стала, в том числе и скользкая дорога. По предварительным данным, по меньшей мере,одному из водителей потребовалась помощь медиков.

ДТП на Пироговской набережной. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

Иномарку занесло на внешней стороне КАД. По словам свидетелей аварии, автомобиль был на фрикционной резине, а водитель не справился с управлением.

ДТП у Кантемировского моста. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

Развернуло и вынесло с дороги автовоз на Комендантском проспекте после съезда с КАД. Два ряда на ЗСД заняло другое ДТП, которое произошло после съезда на Приморский проспект.

ДТП на улице Дыбенко. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

Еще две аварии – на Витебском проспекте. Фургон и микроавтобус встретились на Пироговской набережной. ДТП перекрыло улицу Дыбенко, где легковой автомобиль попытался объехать пробку, но влетел в автобус.

BMW влетел в столб у станции метро «Озерки».

ДТП на проспекте Энгельса. Фото: группа «. ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

В аварии на проспекте Стачек пострадал пешеход. В снегопад, который сменил ледяной дождь, легковушка сбила человека.

Отметим, что в выходные петербуржцев ждет морозная погода. Так, в субботу, 12 декабря, температура не поднимается выше -1 градуса. В воскресенье будет холоднее – до -4 градусов.

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