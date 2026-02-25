Депутат Иванов призвал запретить «Битву экстрасенсов» и другие мистические шоу

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил запретить трансляцию телепрограмм оккультного и мистического содержания, включая шоу «Битва экстрасенсов». Он назвал такие передачи пропагандой мракобесия и призвал Минкультуры и Роскомнадзор вмешаться.

Иванов в беседе с NEWS.ru выступил с инициативой полностью запретить показ телепередач оккультного и мистического характера. По его словам, такие программы наносят вред духовно-нравственному состоянию общества и являются пропагандой мракобесия.

Парламентарий заявил о ежедневной трансляции антихристианской информации на государственных и крупных коммерческих каналах. Он обратил внимание на телеканал ТВ-3, который называет себя мистическим, и на программу «Битва экстрасенсов». По его словам, передача много лет идет в прайм-тайм и формирует у миллионов зрителей представление о магии как о норме. Депутат назвал это духовным растлением нации и призвал остановить рекламу оккультных практик.

Депутат напомнил, что Русская православная церковь всегда предостерегала от обращения к магам, гадалкам и экстрасенсам. По мнению парламентария, СМИ почти 20 лет создают почву для распространения лжеучителей и целителей. Это разрушает психическое и духовное здоровье народа и подрывает христианскую культуру.

Иванов призвал Министерство культуры, Роскомнадзор и профильные комитеты Госдумы разработать механизм запрета оккультных программ. Он уверен, что вопрос касается не вкуса и свободы творчества, а духовной безопасности России.