Среда, 25 февраля 2026
$76.75 €90.28 ¥11.09
-3.3 C
Санкт-Петербург
Новости

Депутат Иванов призвал запретить «Битву экстрасенсов» и другие мистические шоу

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил запретить трансляцию телепрограмм оккультного и мистического содержания, включая шоу «Битва экстрасенсов». Он назвал такие передачи пропагандой мракобесия и призвал Минкультуры и Роскомнадзор вмешаться.

Иванов в беседе с NEWS.ru выступил с инициативой полностью запретить показ телепередач оккультного и мистического характера. По его словам, такие программы наносят вред духовно-нравственному состоянию общества и являются пропагандой мракобесия.

Парламентарий заявил о ежедневной трансляции антихристианской информации на государственных и крупных коммерческих каналах. Он обратил внимание на телеканал ТВ-3, который называет себя мистическим, и на программу «Битва экстрасенсов». По его словам, передача много лет идет в прайм-тайм и формирует у миллионов зрителей представление о магии как о норме. Депутат назвал это духовным растлением нации и призвал остановить рекламу оккультных практик.

Депутат напомнил, что Русская православная церковь всегда предостерегала от обращения к магам, гадалкам и экстрасенсам. По мнению парламентария, СМИ почти 20 лет создают почву для распространения лжеучителей и целителей. Это разрушает психическое и духовное здоровье народа и подрывает христианскую культуру.

Иванов призвал Министерство культуры, Роскомнадзор и профильные комитеты Госдумы разработать механизм запрета оккультных программ. Он уверен, что вопрос касается не вкуса и свободы творчества, а духовной безопасности России.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Вне СПб

Инопланетный гость 3I/ATLAS напугал астрономов новыми свойствами

Космическая обсерватория XRISM зафиксировала рентгеновское излучение необычной интенсивности и вытянутую форму ядра объекта 3I/ATLAS. Это породило новые вопросы о природе третьего в истории межзвездного гостя.Что увидели японские астрономыЯпонское агентство аэрокосмических исследований опубликовало результаты наблюдений за 3I/ATLAS. Данные были получены в период с 26 по 28 ноября 2025 года с помощью рентгеновского телескопа Xtend на борту обсерватории XRISM. Специалисты обнаружили рентгеновское излучение у межзвездного объекта.Такого явления не фиксировали у ранее посещавших Солнечную систему тел. Источник скрыт в газовом облаке, которое окружает комету. Точный размер ядра неизвестен, он может достигать от сотен метров до нескольких километров. В рентгеновском спектре объект имеет вытянутую сложную форму. Излучение протянулось почти на 400 тысяч километров.Почему ученых озадачило свечениеХотя кометы иногда могут светиться в рентгеновском диапазоне...
Читать далее
Деньги

Депутат Панеш назвал шесть категорий граждан с правом на две пенсии в 2026 году

Депутат Государственной думы Каплан Панеш перечислил шесть категорий граждан, которые имеют право на получение двух пенсий одновременно в 2026 году. Кто имеет право на две пенсииПраво на получение страховой пенсии в качестве второй выплаты имеют военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые после выхода на пенсию продолжают работать в гражданских организациях. Работодатели уплачивают за них страховые взносы, что формирует право на вторую, страховую пенсию по старости.Также в список льготников входят члены семей погибших военнослужащих, космонавты и работники летно-испытательного состава. Отдельные категории включают федеральных государственных гражданских служащих, граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, участников Великой Отечественной. Право на поддержку получают также жители блокадного Ленинграда.Условия назначения второй пенсииДля получения права на вторую страховую пенсию необходимо соблюдение трех основных критериев. Требуется наличие минимального страхового...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция суд погода Россия петербург мигранты дороги мошенничество прокуратура жкх москва работа США васильевский остров COVID-19 торговля Роспотребнадзор здоровье ученые кировский район мчс бизнес долги экономика штраф госпитализация мошенники парковки пенсионеры александр дрозденко исследование пенсионерка налоги автомобили спасатели выплаты транспорт прогноз великобритания космос зарплата кирилл поляков пенсия

Новости дня

Город

КГИОП признал памятником дом с мозаичной мастерской Фролова в Петербурге

Вне СПб

Депутат Михайлов может занять кресло в мэрии Краснодара

Новости

Болоянгов назвал песню «Сигма-бой» деструктивом и развращением детей

Новости

Эксперт Якубович оценил инициативу МВД о запрете мигрантам работать в торговле

Город

МЧС предупредило петербуржцев о снегопаде и штормовом ветре в четверг

Новости

Американские рынки рухнули из-за сценария массовой безработицы от агентов ИИ

Новости

Игрок «Кристалла» Гаспарян рассказала о матче с командой из Нижнего Новгорода

Новости

Бизнесмен из Петербурга выплатил 150 млн рублей налогов после возбуждения дела

Новости

Пассажира метро оштрафовали за оскорбление сотрудника на станции «Спасская»

Новости

Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала некрасивой утечку данных о состоянии актрисы

Новости

«Петербургтеплоэнерго» подвело итоги инвестиционной деятельности за 2025 год

Новости

Авито: петербуржцы готовы отдавать репетиторам более 12 тысяч рублей ежемесячно

Новости

Авито: петербуржцы бронируют отели из-за цены и чистоты

Вне СПб

Инопланетный гость 3I/ATLAS напугал астрономов новыми свойствами

Деньги

Депутат Панеш назвал шесть категорий граждан с правом на две пенсии в 2026 году

Новости

Жителя Сестрорецка подозревают в обмане петербурженки почти на 4 млн рублей

Бизнес-вести

Малый бизнес Петербурга привлек 230 млн рублей по льготной программе

Вне СПб

Что на данный момент известно о госпитализации короля Норвегии Харальда

Новости

Академик РАН Онищенко раскритиковал идею раздавать антидепрессанты бесплатно

Новости

Курьер из Курганской области забрал у пожилой пары свыше 10 млн рублей

Город

Разумишкин пообещал сократить использование соли на дорогах Петербурга

Новости

Лариса Долина может не получить новых исков от Полины Лурье

Новости

В Петербурге оценили итоги запуска нового автобусного парка на Гаражном проезде

Новости

Специалисты завершили сварку первых кузовов поезда для ВСМ Москва — Петербург

Вне СПб

США уничтожили крупнейший архив с документами о внеземной жизни

Новости

Суд признал незаконным задержание проректора СПбГУП Пасешниковой

Новости

Setl Group проложит новую дорогу на Васильевском острове

Новости

Авито: спрос на вакансии с наставничеством вырос на 64% за год

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb