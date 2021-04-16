Решетова намекнула на то, что рэпер Тимати ей изменял

Решетова намекнула на то, что рэпер Тимати ей изменял
Решетова вспомнила об отношениях с Тимати. Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель вспомнила о начале отношений с артистом.

Модель Анастасия Решетова ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram-аккаунте, вспомнив о начале отношений с рэпером Тимати. Она намекнула на то, что артист ей изменял.

Модель отметила, что раньше думала, будто бабники могут измениться. После серьезных отношений она поняла, как сильно ошибалась и больше так не считает. Решетова убеждена, что ничто не способно поменять неверных мужчин.

Блогер не стала упоминать конкретных имен, но все поняли, кого она имеет в виду. Совсем недавно Решетова рассталась с Тимати, от которого родила сына. Она вспоминает, как долгое время не могла довериться артисту и не отвечала на его ухаживания.

Сейчас Тимати ищет себе новую невесту в проекте «Холостяк». Решетова на это никак не реагирует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова упала в обморок во время съемок шоу.

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