Решетова упала в обморок во время съемок шоу

Анастасия Решетова рассталась с рэпером и устроилась работать на ТНТ. Фото: Instagram

Анастасия Решетова рассталась с рэпером и устроилась работать на ТНТ. Фото: Instagram

Телеведущая отметила, что сейчас чувствует себя в порядке.

Модель и телеведущая Анастасия Решетова вспомнила, как упала в обморок во время съемок проекта «Ты_Топ-модель» на ТНТ. Сотрудники съемочной команды сильно испугались за блогера, но та пришла в себя и продолжила работать.

Решетова отметила, что совсем скоро пришла в себя и снова трудилась в кадре. На восстановление ей потребовалось пару минут. Модель подчеркнула, что готова была на все, лишь бы получился хороший проект. Она верит, что смогла подарить зрителям «новый формат».

«Обещаю, что это будет самый нескучный проект о моделинге и красоте»,

— клянется Решетова в социальных сетях.

Многие зрители сравнили пилотный выпуск проекта с «Топ модель по-американски» и не понимают, о каких уникальных чертах говорит Решетова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати проговорился об измене Шишковой с Решетовой. Рэпер не смог пройти мимо вокального дебюта экс-возлюбленной Анастасии Решетовой.