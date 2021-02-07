Тимати проговорился об измене Шишковой с Решетовой

Тимати не смог пройти мимо вокального дебюта экс-возлюбленной Анастасии Решетовой. Рэпер сделал девушке комплимент, но случайно проговорился об измене Алене Шишковой.

Музыкант опубликовал в Instagram ролик, в котором едет в машине под песню матери своего сына Ратмира. В посте Тимати добавил, что песня, на его взгляд, хорошая, а затем стал отвечать на комментарии.

«Зацепила?» — спросил подписчик.

Вероятно, Тимати не совсем понял, к чему был задан этот вопрос. В ответ он написал: «Уже как лет семь назад». Пользователи тут же посчитали сроки романа артиста с Решетовой и пришли к выводу, что они уже встречались, когда родилась дочь Тимати от Шишковой. Реагировать на обвинения пользователей музыкант не стал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники «Холостяка» отказываются смотреть новый сезон шоу из-за Тимати. Зрители уверены, что участие артиста в шоу — простой пиар.