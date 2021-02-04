Поклонники «Холостяка» отказываются смотреть новый сезон шоу из-за Тимати

Поклонники &#171;Холостяка&#187; отказываются смотреть новый сезон шоу из-за Тимати
Тимати на шоу "Холостяк". Фото: ТНТ

В официальном Instagram-аккаунте ТНТ появился первый тизер шоу «Холостяк», в котором главным героем будет рэпер Тимати. Телезрители не оценили выбор продюсеров.

Поклонники проекта раскритиковали тизер к новому сезону шоу, а также не оставили без внимания и самого Тимати. Зрители уверены, что участие артиста в шоу — простой пиар.

«Даже смотреть не интересно», — написал подписчик.

В комментариях многие пользователи заявили, что на этот раз смотреть «Холостяка» не будут. Однако нашлись и те, кто с нетерпением ждет проект.

Напомним, выход первых серий «Холостяка» запланирован на весну 2021 года. Съемки проекта были начаты сразу после расставания Тимати с возлюбленной Анастасией Решетовой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о старте съемок шоу «Холостяк». Шоу базируется в Дубае.

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