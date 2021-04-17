Украина пообещала ответить на задержание своего консула в Петербурге

Украина пообещала ответить на задержание своего консула в Петербурге
Задержанный в Петербурге украинский посол Александр Сосонюк. Фото: пресс-служба Центра общественных связей ФСБ

Киев готовит ответ в отношении российских дипломатов после задержания украинского консула в Петербурге. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Замминистра сообщил в интервью изданию УНН, что украинская сторона предпримет действия в соответствии с существующей практикой и будет руководствоваться на основе принципа взаимности. Енин заявил, что Киев ответит в отношении российских дипломатов.

Спикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что задержанный в Петербурге консул Александр Сосонюк уже находится на территории дипмиссии. Он был задержан на несколько часов. Сейчас украинская стороны выясняет все обстоятельства задержания, передает «РБК-Украина».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники ФСБ задержали украинского консула в Петербурге. Дипломат был задержан накануне, 16 апреля, при получении информации закрытого характера от россиянина.

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