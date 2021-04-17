Задержанный в Петербурге украинский консул зарабатывал $56 тысяч в год

Украинский консул Александр Сосонюк, задержанный сотрудниками ФСБ в Петербурге при получении закрытой информации, работал в России на протяжении почти 1- лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию о доходах консула, в прошлом году дипломат заработал 173 тыс. гривен ($6 тыс.) зарплаты и еще 1,4 млн гривен ($50 тыс.) в виде компенсационных выплат. У него есть супруга, с которой он воспитывает двоих детей. В России консул живет в арендованной квартире, а на Украине у него есть две квартиры в Ровно и Киеве.

По словам первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, после задержания дипломата вышлют из России. Он считает, что украинцу не избежать высылки, российская сторона будет действовать согласно канонам межгосударственных отношений, передает «Интерфакс».

Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении от россиянина закрытой информации. В ФСБ указали, что дипломата накажут в соответствии с нормами международного права.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Украина пообещала ответить на задержание своего консула в Петербурге.