Жители Ленобласти бьют тревогу: неизвестные слили мазут в карьер в районе Керро

Лужа мазута у карьера в районе Керро. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Лужа мазута у карьера в районе Керро. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе Ленобласти местные жители обнаружили огромную лужу мазута на карьере в районе деревни Керро.

Как сообщает «Мегаполис», неизвестные разлили мазут на песчаном берегу карьера, расположенного в 300 метрах от федеральной трассы «Сортавала», неподалеку от деревни Керро в Куйвозовском сельском поселении.

По словам молодого человека, который обнаружил лужу, мазут уже начал стекать в воду. Он считает, что если не ликвидировать загрязнение, пока стоит лед, карьеру может прийти конец.

В областном Госэконадзоре заявили, что в ближайшее время к карьеру будет направлен инспектор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском заливе ликвидируют разлив нефтепродуктов. На водной глади в заливе зафиксировали пятна, диаметр каждого из которых составляет до пяти метров.