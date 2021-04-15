В Выборгском заливе ликвидируют разлив нефтепродуктов

В бухте Радуга в Выборгском заливе произошел разлив неизвестной маслянистой жидкости. Площадь разлива достигла 700 квадратных метров.

Как сообщает администрация Выборгского района Ленобласти, на водной глади в заливе зафиксировали пятна, диаметр каждого из которых составляет до пяти метров.

В ведомстве заявила, что местные жители сообщили об обнаружении загрязнения накануне, 14 апреля. Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники аварийно-спасательного формирования Выборга. Пятна огородили боновыми заграждениями.

Информацию о разливе передали в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Инспекторы ведомств возьмут пробы и определят состав жидкости. Источник загрязнения пока не установлен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проверят информацию о заброшенных резервуарах с нефтепродуктами.