В Петербурге проверят информацию о заброшенных резервуарах с нефтепродуктами

Информацию о ненадлежащем хранении нефтепродуктов распространили в СМИ.

В Санкт-Петербурге проверят данные, опубликованные СМИ, согласно которым в Парголово нашли заброшенные резервуары с нефтепродуктами. Об этом 2 апреля сообщили на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

На проблему обратили внимание активисты экологической организации «Зеленый Фронт», которые заявили о ненадлежащем хранении нефтепродуктов. Журналисты распространили данные, согласно которым емкости были накрыты пленкой, но она была разорвана в некоторых местах. В итоге в период половодья нефтепродукты якобы вытекли в ближайшую канаву.

Эксперты уже выехали на место инцидента, там проводится проверка. Известно, что емкости принадлежат структурному подразделению ОАО «РЖД».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Северном проспекте ликвидировали крупный разлив нефтепродуктов.