На Северном проспекте ликвидировали крупный разлив нефтепродуктов

На Северном проспекте ликвидировали крупный разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов на Северном проспекте. Фото: СПб ГУП "Экострой"

Во вторник, 2 марта, в Калининском районе произошел разлив нефтесодержащих отходов. На месте работала бригада экологической службы ГУП «Экострой».

Как сообщили в пресс-службе петербургского предприятия, разлив нефтепродуктов случился на Северном проспекте. Там обнаружили бесхозную емкость с отработанными нефтепродуктами.

Прибывшие на место сотрудники осмотрели территорию и зафиксировали, что площадь разлива достигла 100 квадратных метров. Поверхность загрязнения обработали сорбентом, лужи залили активной пеной, а ливневые стоки обложили сорбирующими подушками. Всего с места вывезли более 22 кг нефтесодержащих отходов.

Разлив нефтепродуктов на Северном проспекте. Фото: СПб ГУП «Экострой»

В ближайшее время бригада повторно осмотрит место ЧП для контроля за ситуацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе осушили огромное «озеро», появившееся после коммунальной аварии.

калининский район новости СПб разлив нефтепродуктов экострой


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили менее 11 тысяч случаев заражения коронавирусом
Коронавирус стал причиной смерти еще 39 жителей Петербурга
Депутаты Петербурга предложили выплатить компенсации учителям за работу в ...
В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти тысяча человек
Громкие сирены и сигнал «Внимание всем!» испугали петербуржцев
Снегоприемные пункты Петербурга утилизировали более 1,5 млн кубометров снега
Закон о «балконной амнистии» прошел второе чтение в ЗакСе Петербурга
На Северном проспекте ликвидировали крупный разлив нефтепродуктов