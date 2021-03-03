На Северном проспекте ликвидировали крупный разлив нефтепродуктов

Во вторник, 2 марта, в Калининском районе произошел разлив нефтесодержащих отходов. На месте работала бригада экологической службы ГУП «Экострой».

Как сообщили в пресс-службе петербургского предприятия, разлив нефтепродуктов случился на Северном проспекте. Там обнаружили бесхозную емкость с отработанными нефтепродуктами.

Прибывшие на место сотрудники осмотрели территорию и зафиксировали, что площадь разлива достигла 100 квадратных метров. Поверхность загрязнения обработали сорбентом, лужи залили активной пеной, а ливневые стоки обложили сорбирующими подушками. Всего с места вывезли более 22 кг нефтесодержащих отходов.

В ближайшее время бригада повторно осмотрит место ЧП для контроля за ситуацией.

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