В Московском районе осушили огромное «озеро», появившееся после коммунальной аварии

В Московском районе осушили огромное &#171;озеро&#187;, появившееся после коммунальной аварии
Коммунальная авария в Московском районе. Фото: скриншот Вконтакте

На пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов устранили последствия вчерашней коммунальной аварии, в результате которой проезжую часть залило водой.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала», аварийная бригада завершила ремонтные работы и откачку воды в Московском районе еще до полуночи 2 марта. Вскоре после этого движение по перекрестку нормализовалось.

Местные жители сообщили о коммунальной аварии на пересечении Типанова и Космонавтов в соцсети «ВКонтакте». Произошло вытекание на водоводе 600 мм, из-за чего движение по третьей полосе было ограничено на участке в полкилометра. Коммунальная проблема не отразилась на потребителях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники «Водоканала» занимались локализацией вытекания на водопроводе, а воду убирала специальная техника.

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