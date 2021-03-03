В Московском районе осушили огромное «озеро», появившееся после коммунальной аварии

На пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов устранили последствия вчерашней коммунальной аварии, в результате которой проезжую часть залило водой.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала», аварийная бригада завершила ремонтные работы и откачку воды в Московском районе еще до полуночи 2 марта. Вскоре после этого движение по перекрестку нормализовалось.

Местные жители сообщили о коммунальной аварии на пересечении Типанова и Космонавтов в соцсети «ВКонтакте». Произошло вытекание на водоводе 600 мм, из-за чего движение по третьей полосе было ограничено на участке в полкилометра. Коммунальная проблема не отразилась на потребителях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники «Водоканала» занимались локализацией вытекания на водопроводе, а воду убирала специальная техника.