В Московском районе произошла коммунальная авария

В Московском районе произошла коммунальная авария
На место уже выехали специалисты. Фото: скриншот Вконтакте

На место уже выехала уборочная техника.

В Московском районе сегодня вечером, 2 марта, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

Все случилось на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Там посреди дороги бьет фонтан, мимо проезжают машины. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. На место уже прибыли сотрудники «Водоканала», которые занимаются локализацией вытекания на водопроводе, а воду убирает специальная техника, об этом пишет 78.ru. Пока что ограничено движение по третьей полосе.

Все абоненты обеспечены водой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коммунальщики устранили последствия прорыва трубы на Просвещения. В результате аварии два жилых дома остались без отопления.

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