Коммунальщики устранили последствия прорыва трубы на Просвещения

Коммунальщики завершили работы на проспекте Просвещения в Петербурге, где прорвало трубу. В результате аварии два жилых дома остались без отопления.

Прорыв произошел в понедельник, 1 марта, у дома №69. В этот же день в 22:00 аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб» завершила ремонтно-восстановительные работы на участке трубопровода диаметром 159 миллиметров.

Как сообщила пресс-служба предприятия, специалисты заменили пять метров изношенной теплосети. В жилые дома вернули тепло.

Ранее gazeta.spb.ru показала, как устраняли последствия коммунальной аварии на Васильевском острове. Кипяток вылился на поверхность, в результате чего пострадал человек.