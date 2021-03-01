Коммунальщики устранили последствия прорыва трубы на Просвещения

Коммунальщики устранили последствия прорыва трубы на Просвещения
ГУП "ТЭК". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Коммунальщики завершили работы на проспекте Просвещения в Петербурге, где прорвало трубу. В результате аварии два жилых дома остались без отопления.

Прорыв произошел в понедельник, 1 марта, у дома №69. В этот же день в 22:00 аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб» завершила ремонтно-восстановительные работы на участке трубопровода диаметром 159 миллиметров.

Как сообщила пресс-служба предприятия, специалисты заменили пять метров изношенной теплосети. В жилые дома вернули тепло.

Ранее gazeta.spb.ru показала, как устраняли последствия коммунальной аварии на Васильевском острове. Кипяток вылился на поверхность, в результате чего пострадал человек.

"Теплосеть" коммунальщики новости СПб


 

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Коммунальщики устранили последствия прорыва трубы на Просвещения
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