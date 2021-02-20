Как устраняли последствия коммунальной аварии на Васильевском острове: фоторепортаж Gazeta.SPb

Среди ночи на 7-й линии Васильевского острова в Петербурге произошла коммунальная авария. Кипяток вылился на поверхность, в результате чего пострадал человек. К настоящему моменту специалисты «Теплосети» завершили ремонтные работы на трубопроводе.

Инцидент случился в ночь на субботу, 20 февраля. Прорыв трубы с горячей водой произошел у дома № 54 по 7-й линии. В зоне прорыва теплоносителя оказался мужчина, его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Точное количество пострадавших уточняется.

Сотрудники коммунальной службы оперативно прибыли на место аварии. К 11:00 все работы были выполнены. К настоящему моменту система отопления переведена в штатный режим. В случае отсутствия горячей воды необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга произошла коммунальная авария в здании на Гороховой улице. На месте работают спецслужбы.