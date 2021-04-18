В Выборге по факту получения травм подростком проводится проверка

В Выборге подросток попал в больницу в больницу с тяжелыми травмами.
Следователи устанавливают обстоятельства получение повреждений несовершеннолетним.
В ночь 17 апреля в медицинское учреждение Выборга был доставлен 16-летний подросток с переломом височной кости и сотрясение мозга.
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в октябре в одну из больниц в Петербурге был госпитализирован подросток после отравления этанолом. Несовершеннолетний находился в тяжелом состоянии.