В одну из больниц Петербурга госпитализирован подросток после отравления этанолом

Сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления местного жителя 2004 года рождения этанолом. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 23 октября от местного жителя дома №30 по улице Кузнецовской поступило сообщение о том, что во дворе несколько человек находятся в наркотическом опьянении. Двум из них, по словам заявителя, требуется медицинская помощь.

Уточняется, сотрудниками полиции по прибытию на место проишествия было установлено, что пострадавшего доставили в больницу с отравлением.

Позже, в отдел поступила телефонограмма от бригады скорой помощи. По указанному выше адресу в одну из петербургских клиник госпитализирован подросток с острым пероральным отравлением эталоном.

Ребенок находится в тяжелом состоянии. Полиция не смогла опросить несовершеннолетнего. По факту случившегося проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.

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