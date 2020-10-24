В одну из больниц Петербурга госпитализирован подросток после отравления этанолом

В одну из больниц Петербурга госпитализирован подросток после отравления этанолом
Подросток госпитализирован с отравлением. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления местного жителя 2004 года рождения этанолом. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 23 октября от местного жителя дома №30 по улице Кузнецовской поступило сообщение о том, что во дворе несколько человек находятся в наркотическом опьянении. Двум из них, по словам заявителя, требуется медицинская помощь.

Уточняется, сотрудниками полиции по прибытию на место проишествия было установлено, что пострадавшего доставили в больницу с отравлением.

Позже, в отдел поступила телефонограмма от бригады скорой помощи. По указанному выше адресу в одну из петербургских клиник госпитализирован подросток с острым пероральным отравлением эталоном.

Ребенок находится в тяжелом состоянии. Полиция не смогла опросить несовершеннолетнего. По факту случившегося проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге неизвестный поджог иномарку на Гороховой улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти несовершеннолетний новости спб отравление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге разработают вакцину от Covid-19 в виде капель для носа
На Исаакиевской площади таксист сбил велосипедиста
Избитый после матча «Спартака» с «Ахматом» судья ...
В России более 16 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки
Дрозденко сомневается в эффективности глав муниципального уровня
В Петербурге ограничили движение машин по улице Рубинштейна
В одну из больниц Петербурга госпитализирован подросток после отравления этанолом
Харламов рассказал о своем высмеивании Гузеевой