Неизвестный поджог иномарку в Адмиралтейском районе

Неизвестный поджог иномарку в Адмиралтейском районе
Неизвестный совершил поджог автомобиля в Адмиралтейском районе. Фото: pixabay

В Северной столице возбуждено уголовное дело за поджог автомобиля у дома №3 на Гороховой улице. Полиция ищет подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 23 октября, в отдел полиции поступило сообщение по номеру 112 о том, что на Гороховой улице во дворе дома горит автомобиль.

На месте проишествия было установлено, что в период с 18:30 до 19:00 неизвестный совершил поджог иномарки Toyota темно-зеленого цвета, принадлежащий гражданину 1988 года рождения.

Отмечается, что в результате возгорания автомобиль имеет частичное повреждение моторного отсека.

С места проишествия изъята камера видеонаблюдения для установления личности злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Соболевский дороге автомобиль перевернулся из-за скользкого покрытия.

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