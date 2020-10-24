На Соболевской дороге перевернулся автомобиль из-за скользкого покрытия

В субботу, 24 октября, в Северной столице водитель Chevrolet не справился с управлением на скользком покрытии и столкнулся с бетонным блоком. Автомобиль с мужчиной перевернулся.

Информация о происшествии была опубликована в группе социальной сети во ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Сообщается, что инцидент произошел примерно в 7:30 утра. Водитель смог покинуть транспортное средство самостоятельно. О повреждениях не сообщается.

На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль перевернулся после столкновения с бетонным блоком. Произошла сильная деформация корпуса машины, смяты некоторые части и треснуто стекло.

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