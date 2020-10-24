Водитель иномарки врезался в трамвай на Петергофском шоссе

В субботу утром, 24 октября, в Петербурге на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе случилось неприятное дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки врезался в трамвай, который следовал по маршруту движения.

Об аварии в Северной столице сообщили в социальной сети ВКонтакте в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

На опубликованных фотографиях с места ДТП можно увидеть небольшие повреждения на корпусе общественного транспорта и сильные вмятины на автомобиле. Бампер и переднее колесо иномарки подверглось серьезной деформации при столкновении.

Пассажиры трамвая покинули транспорт. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Планерном путепроводе водитель каршеринга в полете подбил четыре автомобиля.