Водитель иномарки врезался в трамвай на Петергофском шоссе

Водитель иномарки врезался в трамвай на Петергофском шоссе
ДТП на Петергофском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В субботу утром, 24 октября, в Петербурге на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе случилось неприятное дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки врезался в трамвай, который следовал по маршруту движения.

Об аварии в Северной столице сообщили в социальной сети ВКонтакте в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

На опубликованных фотографиях с места ДТП можно увидеть небольшие повреждения на корпусе общественного транспорта и сильные вмятины на автомобиле. Бампер и переднее колесо иномарки подверглось серьезной деформации при столкновении.

Пассажиры трамвая покинули транспорт. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Планерном путепроводе водитель каршеринга в полете подбил четыре автомобиля.

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