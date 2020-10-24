Каршеринг в полете подбил четыре авто на Планерном путепроводе

ДТП с каршерингом. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

ДТП с каршерингом. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

На Планерном путепроводе в Петербурге произошло массовое ДТП. Как утверждают очевидцы, виновником аварии стал каршеринг.

Об аварии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте»

Там опубликовали видеозапись с регистратора, на котором видно, как каршеринг летит по путепроводу и задевает несколько автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Красносельском районе Петербурга. Там в ночь на субботу, 24 октября, иномарка вылетела с проезжей части улицы Маршала Захарова на газон.