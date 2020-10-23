BMW вылетел с Маршала Захарова на газон

ДТП на Маршала Захарова. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

ДТП на Маршала Захарова. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Красносельском районе Петербурга иномарка оказалась на газоне после поездки по улице Маршала Захарова. На месте работают экстренные службы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло на перекрестке улицы Маршала Захарова и проспекте Героев.

Там автомобиль BMW вылетел на газон. Как отметили очевидцы, немецкий автомобиль «закончил свою жизнь на 25-м году».

О пострадавших очевидцы не рассказывают. В настоящее время на месте работают, в том числе сотрудники скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru писала о другом ночном ДТП в Красносельском районе Петербурга. Автомобили столкнулись на Петергофском шоссе.