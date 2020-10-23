Две легковушки устроили ночное ДТП на Петергофском

Две легковушки устроили ночное ДТП на Петергофском
ДТП на Петергофском шоссе. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга.

Об аварии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «Вконтакте».

Уточняется, что авария произошла на Петергофском шоссе.

Есть ли в результате аварии пострадавшие, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о серьезном ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. По предварительным данным, там водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус. В результате в иномарке водитель и пассажир получили тяжелые травмы. В автобусе никто не пострадал.

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