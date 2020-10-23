В жутком ДТП с автобусом в Купчино травмы получили двое

В жутком ДТП с автобусом в Купчино травмы получили двое
ДТП в Купчино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Стали известны подробности аварии с автобусом во Фрунзенском районе Петербурга. В результате пострадали двое.

Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ.

Травмы получили пассажир и водитель иномарки. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уточняется, что в автобусе пострадавших нет.

По факту ДТП ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что легковой автомобиль получил в ДТП серьезные повреждения.

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