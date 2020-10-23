В жутком ДТП с автобусом в Купчино травмы получили двое

Стали известны подробности аварии с автобусом во Фрунзенском районе Петербурга. В результате пострадали двое.
Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ.
Травмы получили пассажир и водитель иномарки. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Уточняется, что в автобусе пострадавших нет.
По факту ДТП ведут проверку.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что легковой автомобиль получил в ДТП серьезные повреждения.