В жутком ДТП с автобусом в Купчино травмы получили двое

ДТП в Купчино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

ДТП в Купчино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Стали известны подробности аварии с автобусом во Фрунзенском районе Петербурга. В результате пострадали двое.

Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ.

Травмы получили пассажир и водитель иномарки. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уточняется, что в автобусе пострадавших нет.

По факту ДТП ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что легковой автомобиль получил в ДТП серьезные повреждения.