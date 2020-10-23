Легковушка разбилась всмятку об автобус в Купчино

ДТП в Купчино. Фото: группа ". ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП в Купчино. Фото: группа ". ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Жуткое ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло во Фрунзенском районе Петербурга.

О происшествии очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на перекрестке проспекта Славы и Пражской улицы. Там автобус столкнулся с легковым автомобилем. При этом последний получил серьезные повреждения.

«Жесть…Пожарная, четыре скорых», — пишут очевидцы в социальной сети.

Ранее gazeta.spb.ru писала о массовом ДТП на Малом проспекте Петроградской стороны. Там разъехаться не смогли три иномарки и автобус.