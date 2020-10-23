Три иномарки и автобус попали в ДТП на Малом проспекте П.С.

Массовая авария произошла сегодня днем в Петроградском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Об этом сообщили в отделе пропаганды петербургского Управления ГИБДД. Авария произошла в пятницу, 23 октября, у дома №85 по Малому проспекту Петроградской стороны. Там около 12:15 дорогу не поделили четыре машины: иномарки «Пежо», «Опель», «Форд», а также автобус «ПАЗ».

В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства автомобильной аварии устанавливаются. Идет проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге в ДТП пострадали девушка и ребенок: виновник скрылся с места, но был пойман. На данный момент личность водителя установлена, сотрудники правоохранительных органов его нашли и занимаются выяснением обстоятельств инцидента.