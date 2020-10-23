В Выборге в ДТП пострадали девушка и ребенок: виновник скрылся с места, но был пойман

В Выборге в ДТП пострадали девушка и ребенок: виновник скрылся с места, но был пойман
Пешеходы угодили в больницу. Фото: Pixabay

Не уточняется, в каком состоянии находятся травмированные.

В Ленинградской области сегодня, 23 октября, произошла серьезная авария, в результате которой пострадали двое. Об этом сообщили 47news в ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району.

Все случилось в Выборге на улице Гагарина – там легковушка сбила двух пешеходов, девушку 19 лет и пятилетнего ребенка. После этого водитель сразу покинул место инцидента, а пострадавших доставили в МБУЗ «Выборгская городская больница». Не уточняется, насколько серьезные травмы получили пешеходы.

На данный момент личность водителя установлена, сотрудники правоохранительных органов его нашли и занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Крыленко разбиралась легковушка. Судя по снимкам, очень сильно деформировался бампер. По предварительным данным, никто не пострадал.

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