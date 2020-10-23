На Крыленко разбиралась легковушка

На Крыленко разбиралась легковушка
Легковушка разбила бампер. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Судя по снимкам, очень сильно деформировался бампер. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Невском районе сегодня ночью, 23 октября, произошла жесткая авария. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков – там столкнулись две машины, причина не установлена. Непонятно, каковы обстоятельства инцидента.

Свидетели обращают внимание на разбитый бампер одного из автомобилей, а вот о пострадавших умалчивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском проспекте массовая авария: участником стал таксист. Инцидент произошел ночью, поэтому обошлось без пробки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп невский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп заявил, что Байден получал миллионы от России
Депутат Госдумы рассказал, как заставить россиян носить маски и перчатки
На Крыленко разбиралась легковушка
Брагин раскритиковал игру СКА в матче со «Спартаком»
На Московском проспекте массовая авария: участником стал таксист
Ученые нашли связь между вакциной против коронавируса и заражением ВИЧ
Гарик Харламов рассказал, почему разводится с Кристиной Асмус
Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище