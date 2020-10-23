На Крыленко разбиралась легковушка

Судя по снимкам, очень сильно деформировался бампер. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Невском районе сегодня ночью, 23 октября, произошла жесткая авария. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков – там столкнулись две машины, причина не установлена. Непонятно, каковы обстоятельства инцидента.

Свидетели обращают внимание на разбитый бампер одного из автомобилей, а вот о пострадавших умалчивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском проспекте массовая авария: участником стал таксист. Инцидент произошел ночью, поэтому обошлось без пробки.