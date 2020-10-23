На Московском проспекте массовая авария: участником стал таксист

Инцидент произошел ночью, поэтому удалось обойтись без пробки.

Этой ночью, 23 октября, произошла массовая авария в Санкт-Петербург. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Московском проспекте недалеко от дома номер 189 – там столкнулись три автомобиля.

Свидетели уверяют, что одним из участников инцидента стал таксист. Непонятно, как именно произошло ДТП. Говорится лишь, что никто не пострадал. Машины заняли две полосы движения, но пробки в позднее время суток удалось избежать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ликвидации огня на Кирочной улице задействовано более 50 пожарных. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.