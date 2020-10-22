В ликвидации огня на Кирочной улице задействовано более 50 пожарных

В четверг, 22 октября, в Центральном районе Петербурга произошло возгорание кровли здания. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Петербурга.

Отмечается, что в локализации огня на Кирочной улице №5 задействовано 54 специалиста и 12 единиц пожарной техники.

Сама информация о пожаре поступила в 16:30. В частично жилом и административном здании загорелась кровля. Возгорание оказалось очень серьезным – пожару присвоен ранг сложности №2.

Также о пожаре сообщили в социальной сети ВКонтакте в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург. По информации из данного источника, на улице из-за огня в 3-х этажном здании небольшая пробка. Сообщается, что на место прибыла скорая помощь, ДПС, представители управляющей компании. Жители эвакуированы во двор.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Невском проспекте пожарные локализовали пожар в историческом здании.