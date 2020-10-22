Gazeta.SPb.ru показывает, как тушили пожар на Невском

Gazeta.SPb.ru показывает, как тушили пожар на Невском
Пожар на Невском. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В центре Санкт-Петербурга локализован пожар, которому ранее присвоили повышенный уровень сложности. В результате проишествия эвакуировано 10 человек. Информации о пострадавших не поступало. Gazeta.SPb.ru показывает, как ликвидировали огонь на Невском проспекте в доме №146.

Пожар на Невском. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Пожар на Невском. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Ранее, информация о пожаре в историческом доме на Невском проспекте поступила от главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. Сообщалось, что возгорание произошло на третьем этаже в двухкомнатной квартире. В последствии, пожару был присвоен ранг 1-БИС. В ликвидации огня участвовали 27 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар на Невском. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Пожар на Невском. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Происшествие обошлось без пострадавших. При этом, из здания было эвакуировано 10 человек по маршевой лестнице.

Пожар на Невском. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге обвиняется гендиректор компании в хищении 11 млн рублей.

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