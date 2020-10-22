В Петербурге обвиняется гендиректор компании в хищении 11 млн рублей при продаже имущества должников

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации. Мужчина обвиняется в хищении доверенного ему имущества на 11 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый, являясь гендиректором коммерческой организации, занимался продажей недвижимости должников по контракту с Росимуществом. Мужчиной были проданы квартиры в доме на улице Полковой и проспекте Просвещения в Петербурге. Вырученные деньги обвиняемый был обязан перечислить на расчетный счет государственного управления, а в итоге оставил их у себя. Сумма хищения составила более 11 млн рублей.

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело, которое направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге предъявлено обвинение мужчине, который производил наркотики в арендованном доме.