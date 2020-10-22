В Петербурге предъявлено обвинение производителю наркотиков в домашних условиях

В четверг, 22 октября, заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по делу в отношении местного жителя, который обвиняется в производстве наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый в целях сбыта размесил в арендованной квартире в Московском районе специальное оборудование для производства запрещенных наркотических и психотропных веществ. Всего мужчиной было произведено более 4 кг. веществ, часть которых он отдал лицу, участвовавшему в проведении сотрудниками полиции «проверочной закупки». Производитель был задержан вместе с психотропными препаратами.

Уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан закладчик растительных наркотиков. Мужчина прятал запрещенные вещества в тайники в жилых домах на Васильевском острове.