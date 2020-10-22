Закладчик растительных наркотиков задержан на Васильевском острове

Закладчик растительных наркотиков задержан на Васильевском острове
Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Фото: pixabay.com

Полиция Василеостровского района задержала «кладмэна» и нашла его закладки, спрятанные в тайниках во дворах жилых домов по всему острову.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 19 октября опергруппа задержала 35-летнего безработного мужчину, проживающего в хостеле на улице Адмирала Трибуца. При себе у него были девять свертков, обмотанных черной изолентой. Внутри находился растительный наркотик, каждый сверток весил по 5 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Также закладки были найдены во дворах жилых домов по улицам Беринга, Гаванской и Малому проспекту В.О. Каждый найденный сверток весил около 1 гр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что контрабандист наркотических марок в Петербурге сядет на 11 лет.

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