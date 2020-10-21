Контрабандист наркотических марок в Петербурге сядет на 11 лет

В Петербурге суд вынес приговор в отношении жителя Ярославской области, который занимался контрабандой наркотиков.

Как сообщает УТ МВД России по СЗФО, обвиняемый получил 11 лет колонии.

Злоумышленник был задержан летом прошлого года. По версии следователей, он через Интернет заказывал наркотики из страны дальнего зарубежья. Его удалось задержать во время получения очередной партии. Правоохранители изъяли конверт, в котором они нашли прозрачные листы. Всего нашли 120 марок. Оказалось, что на них нанесено наркотическое вещество. Изъяты были и другие наркотики.

Ранее обвиняемый уже попадал в поле зрения правоохранителей за грабеж и потребление наркотиков.

По решению суда, следующие 11 лет он проведет в колонии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сотрудники полиции задержали на Васильевском острове мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.