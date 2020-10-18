На Васильевском острове задержал мужчину с наркотиками и пистолетом

Сотрудники полиции Васильевского района задержали местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщили в городской пресс-службе главка МВД России. Все произошло в субботу, 17 октября. Около дома дома №7 по улице Железноводской стражи порядка остановили двух мужчин 33 и 37 лет.

Сотрудники правоохранительных органов досмотрели их и нашли у 37-летнего сверток темно-зеленым веществом, пакет с белым порошком, весы и самодельный нарезной пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Также в отношении задержанного составлен административный протокол по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело мошенников с БАДами привело полицию в Ленобласти к нарколаборатории.