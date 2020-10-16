Дело мошенников с БАДами привело полицию в Ленобласти к нарколаборатории

В Ленобласти правоохранители задержали подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Расследование дела также вывело полицию на нарколабораторию.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии оперативников, злоумышленники убеждали пенсионеров в том, что те серьезно больны и им немедленно нужно начать лечение. Вместо лекарств им продавали биологические активные добавки.

По факту мошенничества возбудил уголовные дела. В результате правоохранители задержали семерых злоумышленников в Ленобласти. Во время обысков правоохранители изъяли 35 мобильных телефонов, 20 электронных носителей информации, 19 сим-карт, 7 ноутбуков с персональными данными жителей г. Санкт-Петербурга, около 500 ювелирных изделий, деньги и четыре авто.

Кроме того, обнаружена была и наркотическая лаборатория с химическими реактивами.

Ранее gazeta.spb.ru предупреждала россиян о новом способе мошенничества.