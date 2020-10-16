Дело мошенников с БАДами привело полицию в Ленобласти к нарколаборатории

Дело мошенников с БАДами привело полицию в Ленобласти к нарколаборатории
Задержание подозреваемых в серии мошенничеств. Фото: скриншот видео

В Ленобласти правоохранители задержали подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Расследование дела также вывело полицию на нарколабораторию.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии оперативников, злоумышленники убеждали пенсионеров в том, что те серьезно больны и им немедленно нужно начать лечение. Вместо лекарств им продавали биологические активные добавки.

По факту мошенничества возбудил уголовные дела. В результате правоохранители задержали семерых злоумышленников в Ленобласти. Во время обысков правоохранители изъяли 35 мобильных телефонов, 20 электронных носителей информации, 19 сим-карт, 7 ноутбуков с персональными данными жителей г. Санкт-Петербурга, около 500 ювелирных изделий, деньги и четыре авто.

Кроме того, обнаружена была и наркотическая лаборатория с химическими реактивами.

Ранее gazeta.spb.ru предупреждала россиян о новом способе мошенничества.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть мвд мошенничество наркотики пенсионеры полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ломоносовском и Всеволожском районах появятся новые Дома культуры
Владелец бара «Борода» получил штраф за нарушение санитарных норм
Петербурженку арестовали из-за надписи на полицейской машине
В Петербурге задержали лжебизнесмена-бездомного, который обманул служителя ...
Акционеры ОАО «Авангард» выбрали нового гендиректора вместо погибшего ...
Стало известно, как в Петербурге изменят «закон о наливайках»
Макаров: мы должны сделать бюджет Петербурга на 2021 год по-настоящему народным
Дело мошенников с БАДами привело полицию в Ленобласти к нарколаборатории