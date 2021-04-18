Женщина попала под колеса кроссовера на набережной Мартынова

Женщина попала под колеса кроссовера на набережной Мартынова
Женщина переходила дорогу по «зебре»Фото: Pixabay

Утром 18 апреля в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

На набережной Мартынова кроссовер сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Судя по кадрам камер видеонаблюдения, женщина не видела приближающуюся машину. В обстоятельствах дорожного инцидента разбираются сотрудники дорожной полиции. Пострадавшую увезли в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь врачей.

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