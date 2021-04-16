На Шлиссельбургском женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины

Непонятно, в каком состоянии находится пешеход.

На Шлиссельбургском проспекте сегодня, 16 апреля, произошла авария, в результате которой пострадала пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Женщина вышла из трамвая, обошла его и попыталась перейти дорогу по встречной полосе. В этот момент на нее наехал автомобильный автомобиль. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь врачей. Непонятно, в каком состоянии находится женщина и стали ли ее госпитализировать.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каковы обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что случилось ДТП в Кировском районе: переходившая дорогу женщина еле успела отскочить в сторону.