На Шлиссельбургском женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины

На Шлиссельбургском женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины
В аварии пострадала женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, в каком состоянии находится пешеход.

На Шлиссельбургском проспекте сегодня, 16 апреля, произошла авария, в результате которой пострадала пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Женщина вышла из трамвая, обошла его и попыталась перейти дорогу по встречной полосе. В этот момент на нее наехал автомобильный автомобиль. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь врачей. Непонятно, в каком состоянии находится женщина и стали ли ее госпитализировать.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каковы обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что случилось ДТП в Кировском районе: переходившая дорогу женщина еле успела отскочить в сторону.

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