ДТП в Кировском районе: переходившая дорогу женщина еле успела отскочить в сторону

Автомобиль чуть не сбил женщину. Фото: «ВКонтакте», «ДТП и ЧП Петербурга»

Автомобиль чуть не сбил женщину. Фото: «ВКонтакте», «ДТП и ЧП Петербурга»

В Петербурге в Кировском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин и пешехода. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе на улице Солдата Корзуна 40, недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов» автомобиль пропускал на пешеходном переходе женщину.

И в этот момент, не успев затормозить, в него въехал «Лексус».

Отмечается, что переходившая дорогу женщина цела и невредима. Потому как в самый последний момент сумела отскочить от ДТП.

Очевидцы происходящего засняли разбитый автомобиль расположившийся на переходе. Данных о других пострадавших нет.

Также на кадрах не видны ни сотрудники «Госавтоинспекции», ни медицинские работники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.