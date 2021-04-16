Мотоциклист стер лицо об асфальт в Адмиралтейском районе

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Адмиралтейском районе на набережной Обводного канала, недалеко от станции метро «Фрунзенская» мотоциклист занервничал из-за того, что рядом с ним на красный свет совершал маневр автомобиль.

Сообщается, что машина нарушила правила дорожного движения, поворачивая с Атаманского моста.

Тогда мотоциклист испугался и завалил свой транспорт.

Известно, что на место ДТП приехал автомобиль скорой помощи, сотрудники пожарной охраны, а также работники Госавтоинспекции.

Как пишут в социальный сетях, гонщик получил закрытый перелом, вывих плеча, закрытую травму живота, а также большое количество ушибов разной тяжести.

Так, мужчину увезли в Научно-исследовательский институт Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Петроградском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.