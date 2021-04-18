В Приморском районе по факту наезда на ребенка проводится проверка

В Приморском районе по факту наезда на ребенка проводится проверка
В результате ДТП пострадал подросток. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе ребенок попал под колеса автомобиля. Дорожный инцидент произошел 17 апреля у дома 21 по улице Шаврова.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 43-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Ford Focus сбила 13-летнего подростка, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ребенок получил травмы в результате ДТП. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь врачей.

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