На Петергофском шоссе перевернувшаяся иномарка прижала девочку к забору

На Петергофском шоссе произошло дорожно-транспортное происшесвтие с участием легкового автомобиля марки Kia Soul.

Дорожный инцидент произошел днем 18 апреля.

По словам, очевидцев, на Петергофском шоссе автомобиль марки Kia после столкновения перевернулся на крышу и зажал школьницу между машиной и забором.

«На Петергофском шоссе Kia Soul после столкновения перевернулся на крышу и зажал школьницу между машиной и забором, жива, скорейшего выздоровления», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

К месту происшествия подбежали люди и помогли вызволить школьницу. Девочка не пострадала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Димитрова в Петербурге произошло серьезное ДТП, в результате которого одна из машин превратилась в груду металла. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортного средства.