Каршеринг превратился в груду металла после жесткого ДТП на Димитрова

Каршеринг превратился в груду металла после жесткого ДТП на Димитрова
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Димитрова в Петербурге произошло серьезное ДТП, в результате которого одна из машин превратилась в груду металла. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортного средства.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 18 апреля, у дома №31. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что участником ДТП стал автомобиль службы каршеринга. Передняя часть машины оказалась полностью разбита, также пострадал багажник. Второй участник аварии не зафиксирован.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовое ДТП спровоцировало пробку на Большеохтинском мосту.

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