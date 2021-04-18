В Петербурге «накрыли» еще шесть подпольных казино

В Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность сразу нескольких игорных заведений. Возбуждено уголовное дело.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители обнаружили шести игорных клубов. Они находились на проспекте Наставников, проспекте Энтузиастов, Гражданском проспекте, улице Коллонтай, Искровском проспекте и проспекте Энгельса.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, за организацию и проведение подпольных игр отвечали 46-летний мужчина и 34-летний мужчина, а также 47-летняя женщина. Последнюю уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, в этот раз она дала признательные показания и получила подписку о невыезде. Мужчин задержали.