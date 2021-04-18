В Петербурге «накрыли» еще шесть подпольных казино

В Петербурге &#171;накрыли&#187; еще шесть подпольных казино
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность сразу нескольких игорных заведений. Возбуждено уголовное дело.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители обнаружили шести игорных клубов. Они находились на проспекте Наставников, проспекте Энтузиастов, Гражданском проспекте, улице Коллонтай, Искровском проспекте и проспекте Энгельса.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, за организацию и проведение подпольных игр отвечали 46-летний мужчина и 34-летний мужчина, а также 47-летняя женщина. Последнюю уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, в этот раз она дала признательные показания и получила подписку о невыезде. Мужчин задержали.

Полицией изъяты 55 игровых аппаратов, системные блоки и другая техника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте подожгли дверь, за которой находится подпольное казино.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти игорный клуб новости СПб


 

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