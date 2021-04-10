На Ленинском подожгли дверь: оказалось, за ней находится казино

Казино запрещены на территории России с 2009 года. Фото: Pixabay

Казино запрещены на территории России с 2009 года. Фото: Pixabay

В результате инцидента никто не пострадал.

На Ленинской улице вечером 10 апреля произошел пожар. На место выезжали сотрудники ГУ МЧС, которым пришлось тушить дверь. Позже выяснилось, что за ней находится подпольное казино. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Непонятно, что стало причиной инцидента – вполне возможно, что дверь кто-то поджег. В результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента также прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, что игорный бизнес в России нелегален в большинстве регионов. Он разрешен только в специально отведенных для этого зонах — в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Калининградской области и в Крыму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец организовал нарколабораторию в бане в Ленобласти.