Петербуржец организовал нарколабораторию в бане в Ленобласти

Мужчина подозревается в производстве запрещенных веществ.

В Кировском районе Ленобласти обнаружили подпольную лабораторию по созданию наркотиков. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Известно, что запрещенные вещества производили в бане в СНТ «Движенец». Там «химичил» 25-летний петербуржец, который теперь стал фигурантом уголовного дела.

В лаборатории при обыске нашли и изъяли колбы с порошком, различные вещества, электронные весы, защитные маски и посуду. По предварительным данным, незаконным бизнесом мужчина решил заняться в январе 2020 года.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали «кладмэна», он спрятал полкилограмма синтетического наркотика на пустыре в Московском районе.