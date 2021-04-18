В Адмиралтейском районе BMW сбил мотоциклиста

В Адмиралтейском районе города произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, мотоциклист двигался в потоке транспорта по Рыбинской улице к Рузовскому мосту, когда его сбил автомобиль BMW, который мчался по набережной Обводного канала перпендикулярно потоку.

По предварительной информации, девушка, находившаяся за рулем легковушки, двигалась на красный свет на большой скорости, сбила мотоциклиста.

«У мотоциклиста сломана нога, скорая увезла в Мариинскую», — сообщили очевидцы.

Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая.

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